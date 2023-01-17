شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى مفاجآت سموحة الليلة بحثاً عن التأهل لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، حينما يواجه سموحة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 بحثاَ عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتأهل الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.

وتعادل الأهلى مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالجولة الأخيرة للدوري فيما فاز سموحة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ومن جانبه طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه بتخطى عقبة التأهل لنهائى كأس مصر لمصالحة الجماهير الغاضبة من معاودة نزيف النقاط فى الدوري بالتعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وحذر كولر لاعبيه من صعوبة مباراة سموحة، لاسيما أن مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري لم تنجح خلالها محاولات لاعبو الأهلى لهز شباك الفريق السكندري وانتهت بالتعادل السلبى.

وطالب كولر لاعبيه بتوخى الحذر من مباراة سموحة لأنها تأتى ضمن بطولة كأس مصر المعروفة بالمفاجآت مشدداً على ضرورة حسم اللقاء مبكراً لتفادى الخروج من البطولة .

وقاد كولر الأهلى فى 17 مباراة، حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 6 أهداف فى 17 مباراة متتالية كما سجل الفريق 29 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو وهدف في سيراميكا وثلاثة أهداف في بيراميدز وهدفين في انبى.

ويغيب عن الاهلى في مباراة سموحة كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

وفى المقابل، طلب طارق العشرى، المدير الفني لسموحة، من لاعبيه ضرورة التركيز لتحقيق مفاجأة فى مباراة الاهلى الليلة مشدداً على ضرورة إستغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى.

وطالب طارق العشري اللاعبين بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي مؤكدًا على أن المباراة صعبه ولكنها ليست بالمستحيلة مشدداً على أن التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر يستحق القتال في الملعب ضمن خطة التتويج بأول بطولة في تاريخ سموحة.

وخاض طارق العشري، مع الموج الأزرق 13 مباراة، فاز خلالها فى مباراتين، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر 4 لقاءات.

ويملك طارق العشرى ثلاث بطولات توج بها مع حرس الحدود، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والسوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.