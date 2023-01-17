شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه أمريكا فى ثالث مباريات بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الأمريكي فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، فى ثالث جولات بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا فى بولندا والسويد وتختتم 29 يناير الجارى.

وحقق منتخب مصر لليد الفوز فى المباراتين الماضيتين على كل من كرواتيا بنتيجة 31 / 22 وعلى المغرب بنتيجة 30 / 19.

وتقام مباراة فراعنة اليد مع الولايات المتحدة فى السابعة مساء الثلاثاء، ويسعى المنتخب المصرى لاستكمال سلسلة الانتصارات التى حققها المنتخب في أول جولتين أمام كرواتيا والمغرب على الترتيب.

وحصل عبد الرحمن حميد، حارس مرمى المنتخب الوطنى لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر والمغرب، والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 30/19 فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

ونجح منتخب الفراعنة فى الوصول للنقطة الرابعة، بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22.

ويطمح منتخب اليد فى الفوز بمباراته الأخيرة فى ختام الدور الأول أمام أمريكا لتحقيق العلامة الكاملة.