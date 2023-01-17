شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أسوان تطير إلى القاهرة غدا لملاقاة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الفريق الأول بنادي أسوان بقيادة أيمن الرمادي غدا، الأربعاء، إلى القاهرة والمبيت فيها استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، والمقرر لها الخميس المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة باستاد عثمان أحمد عثمان، ويسعي ذئاب الجبل للفوز فى هذا اللقاء، من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة الانتصارات في مشواره الدوري.

بينما يسعى أسوان لمواصلة حصد النقاط والابتعاد عن منطقة الخطر بعدما تعادل مؤخرا مع حرس الحدود والبنك الأهلي عقب الفوز التاريخي على الزمالك قبلهما.

وتنطلق صافرة المباراة الخميس المقبل في الساعة 2,45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، ويدخل المقاولون العرب هذه المباراة محتلًا المركز الخامس برصيد 21 نقطة، بينما يقع فريق أسوان في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.