شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطالب لاعبيه بالتركيز فى الملعب بعد هوجة العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة غلق ملف العروض والتركيز على مواصلة التألق مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد هوجة العروض والحديث عن اهتمام أندية القمة بلاعبي الفريق.

وكان محمد ناجي جدو عضو الجهاز الفني بفريق المقاولون قد اعترف، فى وقت سابق، بدخول الأهلي فى مفاوضات ودية لضم عمر فايد مدافع المقاولون، كما ترددت أنباء أخرى عن اهتمام النادي الأحمر بعبد الرحمن جبنة لاعب الفريق أيضاً.

وشدد شوقي غريب على أن الفترة المقبلة لا تقبل التهاون، خاصة أن الفريق نجح بعد حصد 3 انتصارات متتالية فى التواجد بالمركز الخامس، ويطمح في الفترة المقبلة إلى اقتحام المربع الذهبي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة إلا ربع عصر الخميس المقبل، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

من ناحية أخرى، سجل نادي المقاولون العرب رقما مميزا في الدوري هذا الموسم بعدما دفع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعب محمد عبدالناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على استاد الاسماعيلية.

ودفع شوقي غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والاسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1.