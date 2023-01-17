شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاهلى بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى الثامنة والنصف مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك فى شهر يناير

1- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى الثامنة والنصف مساء.

2- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى الخامسة مساء

3- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى السابعة مساء.