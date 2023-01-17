شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه اليوم إلى القاهرة لدخول معسكر مغلق لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء غد الأربعاء باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن ميدو قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

وعكف أحمد حسام ميدو على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المقاولون العرب بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويرغب ميدو تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى.

وعكف ميدو على دراسة مباريات الطلائع فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق. ووجه ميدو تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الطلائع، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.