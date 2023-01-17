شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع سموحة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022 ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الأهلى في كأس مصر

تأهل فريق الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

مشوار سموحة فى كأس مصر

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.

الأهلى يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية لسموحة 5.35 مليون يورو.

مواجهات الأهلى وسموحة

25 مواجهة بين الأهلى وسموحة فى الدورى حقق المارد الأحمر 13 فوزا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت ثمانى مباريات بالتعادل بواقع خمسة تعادلات إيجابية و3 لقاءات بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 40 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 22 هدفا.

أرقام طارق العشرى أمام الأهلى

ولعب طارق العشرى 25 مباراة أمام النادى الأهلى فى الدورى مع أندية حرس الحدود وإنبى والمصرى ووادى دجلة والمقاولون والطلائع وسموحة، وفاز العشرى مرتين على الأهلى فى الدورى، وخسر 16 مرة وتعادل 7 مرات.

وتوج طارق العشرى بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلى موسم 2009- 2010، بعد الفوز مع حرس الحدود بثنائية نظيفة، قبل أن يعود ويتوج مع نفس الفريق ببطولة كأس مصر على حساب الأهلى أيضا بركلات الترجيح 6-5، موسم 2009- 2010.

واستطاع العشرى من تحقيق الفوز على الأهلى وهو يقود الحدود فى مناسبتين خلال بطولة كاس مصر الأولى كانت موسم 2008 / 2009، حيث أخرجه من دور الـ16 من كأس مصر وثانية فى نهائى الكأس موسم 2009 / 2010 فى المباراة التى انتهت بضربات الجزاء الترجيحية 6-5.