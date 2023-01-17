الاتحاد السكندرى يفاوض "بصلة" هداف كفر الشيخ بالقسم الثانى

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع نادى كفر الشيخ لضم محمود عبد الله الشهير بـ"بصلة" مهاجم الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الحديث مع عبد الحميد مصطفى رئيس النادى.

وكان تمكن محمود عبدالله "بصلة" من المشاركة مع فريق كفر الشيخ فى 8 مباريات، وتمكن خلالها من إحراز 7 أهداف وصناعة 3 أهداف، ويرغب العديد فى أندية القسم الثانى بضم اللاعب أيضا.

وحقق فريق الحمام فوزا مهما على فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، فى افتتاح مباريات الأسبوع الخامس عشر والأخير من الدور الأول من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

وافتتح محمد رضا أهداف المباراة لصالح فريق الحمام قبل أن يضيف محمد مكاوي الهدف الثاني ليحسم الحمام المباراة لصالحه، ليرفع الحمام رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر في ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما بقى كفر الشيخ فى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة عشرة من مجموعة بحرى والإسكندرية غدا الأربعاء، بـ 7 مواجهات بين المنصورة مع طنطا، بايونيرز مع الأوليمبى، أبو قير للأسمدة مع سبورتنج، بلدية المحلة مع دكرنس، المصرى بالسلوم مع هلال الضبعة، جمهورية شبين مع المجد السكندرى، بروكسى مع اتحاد نبروه.