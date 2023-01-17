شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض "بصلة" هداف كفر الشيخ بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
وكان تمكن محمود عبدالله "بصلة" من المشاركة مع فريق كفر الشيخ فى 8 مباريات، وتمكن خلالها من إحراز 7 أهداف وصناعة 3 أهداف، ويرغب العديد فى أندية القسم الثانى بضم اللاعب أيضا.
وافتتح محمد رضا أهداف المباراة لصالح فريق الحمام قبل أن يضيف محمد مكاوي الهدف الثاني ليحسم الحمام المباراة لصالحه، ليرفع الحمام رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر في ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما بقى كفر الشيخ فى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.
وتستكمل مباريات الجولة الخامسة عشرة من مجموعة بحرى والإسكندرية غدا الأربعاء، بـ 7 مواجهات بين المنصورة مع طنطا، بايونيرز مع الأوليمبى، أبو قير للأسمدة مع سبورتنج، بلدية المحلة مع دكرنس، المصرى بالسلوم مع هلال الضبعة، جمهورية شبين مع المجد السكندرى، بروكسى مع اتحاد نبروه.