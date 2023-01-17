شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يرفض التفريط فى حمدى علاء بالانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو البنك الاهلى التفريط فى خدمات حمدى علاء لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، عقب طلب مسئولى نادى الزمالك قطع إعارة اللاعب والانتقال إلى فريق سيراميكا ضمن صفقة النيجيري جون إيبوكا للفريق الأبيض.

ويأتي طلب نادى الزمالك بقطع إعارة اللاعب حمدى علاء رغبة من أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا بضم اللاعب فى الانتقالات الشتوية واستغلال صفقة انتقال المهاجم جون إيبوكا، حيث يتم التفاوض على الحصول على مبلغ مالى وانتقال أحد لاعبى القلعة البيضاء.

ويسعى أمير عبد العزيز المدير الفني المؤقت لفريق البنك الاهلى الذى تم تكليفه بالمهمة عقب توجية الشكر لحلمى طولان من تجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة والفوز على الاتحاد السكندرى لاستعادة الانتصارات وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعد فريق البنك الأهلى من لملاقاة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز الأربعاءباستاد القاهرة الدولى فى الخامسة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة حيث تمكن من الفوز في مباريتان و التعادل في 5 مباريات و الهزيمة في 6 لقاءات .