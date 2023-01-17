شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سموحة والزمالك مع الاتحاد فى دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم مباريات ذهاب الدور الأول من بطولة دورى سوبر سيدات كرة السلة ، للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن. ويلتقى كل من سموحة مع الأهلى، وسبورتنج مع الجزيرة، والطيران مع البنك الأهلى، والزمالك مع الاتحاد السكندرى.

ومن المقرر أن تختتم مباريات الذهاب السبت المقبل، على أن تقام مباريات العودة بدءا من 21 فبراير المقبل وحتى 13 مارس.

ويتصدر الأهلى الترتيب برصيد 10 نقاط بتحقيق العلامة الكاملة والفوز فى المباريات الخمس التى تم خوضها.

ويحل فى المركز الثانى سبورتنج بنفس رصيد النقاط، وفى المركز الثالث الجزيرة بـ 9 نقاط، و سموحة رابعا بـ8 نقاط.

ويأتي الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس بـ7 نقاط، ويليه الطيران فى المركز السادس برصيد 6 نقاط، ثم البنك الأهلى سابعا، والزمالك ثامنا بنفس الرصيد 5 نقاط بعدم الفوز في أي لقاء.