شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي أخير لـ"إيفونا" يحسم مصيره من قائمة أسوان أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجابوني ماليك إيفونا لاعب فريق أسوان لفحوصات أخيرة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى جاهزيته للحاقة ببعثة الفريق المتجهة للقاهرة لخوض مواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وفشلت محاولات الجهاز الطبي بنادي أسوان لتجهيز ماليك إيفونا لمواجهة حرس الحدود الأخيرة فى الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري، والتى خرج منها التماسيح بنقطة محققين التعادل الثاني على التوالي.

وعانى إيفونا من إصابة حرمته من التواجد في مباريات الزمالك والبنك الأهلي والحرس، في حين أنهى مجلس إدارة نادي أسوان إجراءات قيد أول صفقتين نجح في ضمهما فى الشهر الجاري، وهما بلال السيد لاعب الاتحاد السكندري، وعلاء سلامة لاعب فاركو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يحسم أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان موقف الصفقات الجديدة من المشاركة أمام المقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين الخميس المقبل بالدوري.

وخطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة بإستاد أسوان، احرز هدف حرس الحدود مصطفي جمال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لأسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة.