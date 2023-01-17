عمان تتجاوز البحرين وتلاقي العراق في نهائي خليجي 25

المنامة - ياسر ابراهيم -

تجاوزت عمان منافستها البحرين حاملة اللقب لتضرب موعداً مع العراق في المباراة النهائية لخليجي 25.



تغلّب منتخب عمان على منافسه البحريني بهدف دون رد اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة خليجي 25 المقامة في العراق.



وسجّل جميل اليحمدي هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية في وقت متأخر (83) جعل مهمة التعديل صعبة جداً على البحرين.



وسيلتقي منتخب عمان في نهائي البطولة أمام نظيره العراقي الذي تجاوز منتخب قطر 2-1.



وتواجه منتخب عمان مع العراق في افتتاح البطولة وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف.



وكانت البحرين توّجت بلقب النسخة الماضية بفوزها على السعودية في النهائي 1-0.

(بي إن سبورت)