الامارات | السعودية تحلق بلقب «دولية الشارقة للطيران الشراعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت السعودية بلقب النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي التي أسدل الستار على منافساتها أول من أمس، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وتمكن المنتخب السعودي من نيل المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 197 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني المنتخب الألباني برصيد 268 نقطة، فيما حل في المركز الثالث الفريق المشترك من روسيا وبيلاروسيا محققاً 272 نقطة ونال الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد فردي الرجال انفرد بالصدارة البيلاروسي يوهيني فيخور برصيد 18 نقطة، ونال كأس وذهبية البطولة، واحتل المركز الثاني الروسي نيكيتا ملينكوفا برصيد 20 نقطة ونال الميدالية الفضية بعد تساويه في النقاط (20 نقطة) مع زميله إدوارد داسي، الذي حل ثالثاً بعد احتكامهما إلى قفزة إضافية.

وعلى صعيد السيدات انفردت البلغارية ليديا ديزهرنوفا بالصدارة برصيد 310 نقاط، تلتها في المركز الثاني الروسية إنستاسيا زوبكوفا برصيد 1412 نقطة، ثم الألبانية بورا مورينا ثالثة برصيد 1615 نقطة.

من جهته، أعرب الشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن سعادته بما حققته البطولة من نجاح فني وتنظيمي وترويج للسياحة في الإمارات عموماً والشارقة خصوصاً.

وقال في تصريحات صحافية: «البطولة تعد من أنجح الفعاليات الموجودة في الشارقة ليس فقط بسبب عدد المشاركين من الطيارين بل لأنها مصدر جذب للجمهور والزوار أيضاً، وتتميز بموقع فريد وهو ما يميز جبال الفاية، ولا يوجد مثيل لهذا الموقع في العالم»، موجهاً الشكر والتقدير إلى أسرة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية واللجنة المنظمة للبطولة.