الامارات | العراق وعمان يحلّقان بنهائي «خليجي 25»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل العراق إلى نهائي كأس الخليج العربي الـ25 بعدما تغلب على قطر بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، أمس، على استاد البصرة الدولي بحضور أكثر من 60 ألف متفرج، وضرب موعدا في النهائي الذي سيقام بعد غدٍ مع نظيره العماني الذي فاز أمس على المنتخب البحريني (حامل اللقب) بهدف دون رد سجله اللاعب جميل اليحمدي. ويتطلع «أسود الرافدين» لتحقيق حلم التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق له نيل الكأس أعوام 1988 و1984 و1979وقدم العراق وقطر مباراة قوية إذ أسهم الحضور الجماهيري الكبير في تفوق المنتخب العراقي في كل أوقات اللقاء، وفي الوقت نفسه لعب المنتخب القطري بمستوى جيد وكاد يتعادل في الشوط الثاني وتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

لعب منتخب العراق بالطريقة نفسها التي خاض بها مباريات دور المجموعات بالضغط على المنافس في الدقائق الـ10 الأولى، إذ سيطر «أسود الرافدين» على وسط الملعب، ولكن من دون خطورة على مرمى منتخب قطر، بينما شهدت أول 20 دقيقة توتراً من الفريقين وتعدد الأخطاء المرتكبة من اللاعبين إذ أشهر الحكم الصيني ما نينغ البطاقة الصفراء أربع مرات لكل من العراقي محمد علي عبود وإسماعيل محمد وأحمد علاء الدين من منتخب قطر إلى جانب مدرب «العنابي» البرتغالي برونو بينيرو.

وأثمر الضغط العراقي عن إحراز إبراهيم بايش الهدف الأول لـ«أسود الرافدين» بعدما لعب أمير العماري ركلة حرة مباشرة وقابلها مصطفى ناظم برأسه وتصدى لها حارس قطر مشعل برشم قبل أن يكملها بايش في المرمى (19).

ودخل منتخب قطر أجواء اللقاء بعد الهدف بعدما نشط خالد منير وعلي أسد وأحمد علاء في قيادة هجمات «العنابي»، وسدد منير كرة خطرة أبعدها دفاع العراق (23).

وفي الدقيقة 29 أحرز المنتخب القطري الهدف الأول بعدما أخطأ حارس «أسود الرافدين» جلال حسن في إبعاد كرة عرضية لعبها أحمد علاء ووصلت الكرة إلى عمرو عبدالفتاح الذي سددها في المرمى.

واستعاد صاحب الأرض سيطرته على وسط الملعب، بينما اعتمد «العنابي» على الهجمات المرتدة، واستغل منتخب العراق خطاً فادحاً من الدفاع القطري ووصلت الكرة إلى أيمن حسين الذي سدد الكرة فلمست مدافع قطر ودخلت المرمى (43).

وفي الشوط الثاني دخل المنتخب القطري بقوة وكاد يحرز الهدف الثاني من هجمة منظمة وصلت إلى محمد وعد البياتي فمرر الكرة إلى عمرو عبدالفتاح الذي سدد كرة قوية ارتدت من العارضة (49) ووصلت إلى البياتي فسدد الكرة في يد الحارس جلال حسن.

من جهته، تألق حارس مرمى قطر مشعل برشم في التصدي لفرصتين محققتين من جانب العراق لإضافة الهدف الأول، الأولى عندما سدد ضرغام إسماعيل كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها برشم وأبعدها دفاع «العنابي» ثم وصلت الكرة إلى أيمن حسين الذي لعب كرة برأسه وتصدى لها الحارس القطري وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية (74).

وارتفعت الإثارة في الدقائق الـ10 الأخيرة من اللقاء بعدما ضغط منتخب قطر لإحراز هدف التعادل، ولكن تألق دفاع العراق أسهم في حفاظ الفريق على تقدمه وتحقيق «أسود الرافدين» للفوز وتأهله إلى النهائي.