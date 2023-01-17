الامارات | بوكا جونيورز وراسينغ يصلان إلى العين في طائرة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقل فريقا بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم ونظيره راسينغ كلوب طائرة للوصول إلى مدينة العين لخوض مباراة كأس السوبر الأرجنتيني المقررة يوم الجمعة المقبل في استاد هزاع بن زايد، ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني والممتدة لأربع سنوات. في واحدة من أقوى مباريات كرة القدم في أميركا الجنوبية والتي تتزامن مع تحقيق المنتخب الأرجنتيني للقب كأس العالم التي أقيمت أخيراً في قطر.

وكان أكثر ما أثار اهتمام الصحافة الأرجنتينية على غرار «أوليه» و«سوبر ديبورتيفو» حول كيف سيقضي لاعبو الفريقين ما يقارب 22 ساعة من الطيران إلى جوار بعضهما البعض نظراً لأن آخر مواجهة بين الفريقين كانت مشحونة بالتوتر و10 حالات طرد، وما إذا كانوا سيتبادلون التحايا والأحاديث الجانبية. ويظهر بوكا جونيورز في اللقاء بصفته بطل الدوري فيما يشارك راسينغ كلوب بوصفه بطل الكأس.

وقالت صحيفة «أوليه» إن الفريقين اللذين أغلقا الستار على منافسة البطولات المحلية في كرة القدم الأرجنتينية في عام 2022 سيكونان مسؤولين عن فتحها في عام 2023 بالمواجهة المقامة على استاد هزاع بن زايد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجواء متوترة بعد النهائي الذي كان قد جمع بين الفريقين في كأس الأبطال الأرجنتيني والذي توج بلقبه فريق راسينغ في مباراة نهائية، استمرت لـ130 دقيقة، كما شهدت إشهار 10 بطاقات حمراء وهي المباراة التي كان قد أدارها الحكم فاكوندو تيلو، الذي استمر في توجيه البطاقات الحمراء، ووصل عددها إلى 10 بطاقات كان معظمها للاعبي بوكا، ليضطر لإلغاء المباراة قبل وقتها بدقيقتين وإعلان فوز راسينغ.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلنا في يونيو الماضي 2022 عن اتفاقية شراكة بدأت باستضافة معسكر المنتخب الأرجنتيني في نوفمبر الماضي، تحضيراً لمنافسات نهائيات كأس العالم (قطر 2022) التي فاز بها «التانغو»، كما تشهد الاتفاقية استضافة كأس السوبر الأرجنتيني يوم الجمعة المقبل.