الامارات | بدر الزرعوني مدرباً لمنتخب الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات المدرب المواطن بدر الزرعوني مدرباً للمنتخب الوطني الأول والرديف والشباب، خلفاً للمدرب السابق عبدالرؤوف عمر.

وتأتي الاستعانة بالمدرب الزرعوني تثميناً لما يتمتع به من سيرة رياضية مميزة في كرة الصالات من خلال مشواره في ناديي الشارقة ومليحة خلال الفترة الماضية فضلاً عن إشرافه على تدريبات منتخبي الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة ومدرب فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقال الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدني اختياري لهذه المهمة وأتطلع إلى أن أكون على قدر المسؤولية وحسن ثقة اتحاد كرة القدم واللجنة التنفيذية، وأتقدم بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، ولرئيس اللجنة التنفيذية عبدالملك جاني، ولكل من دعمني في حياتي الرياضية وصولاً لتكليفي بقيادة المنتخب الوطني». وتابع: «تنتظرنا جهود تدريبية عالية خلال الفترة المقبلة تمهيداً لخوض تصفيات كأس آسيا 2023 وسنقوم بالاستعداد المبكر لتحقيق طموح التأهل والاستعداد لباقي الاستحقاقات».