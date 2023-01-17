الامارات | سلطان القاسمي: نطالب المسؤولين بتوضيح ما يحصل مع المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنه يشعر وكأن اللاعب المواطن محارب بزيادة عدد الأجانب، مطالباً المسؤولين بتوضيح ما يحصل مع المنتخب، خصوصاً بعد خروجه المبكر من كأس الخليج العربي المقامة حالياً في البصرة «خليجي 25».

وقال سموه: «نصرف على الأندية لشغل أوقات الشباب، فنجدهم يتعاقدون مع أجانب وأبنائي خارج الأندية، ونشعر كأن اللاعب المواطن يحارب بزيادة عدد اللاعبين الأجانب، وبدونهم بلغنا نهائيات كأس العالم في إيطاليا وسجلنا هدفاً في مرمى ألمانيا».

وأضاف سموه في حديث لبرنامج الخط المباشر على قناة الشارقة الرياضية «فضلت استمرار مدرب الشارقة السابق عبدالعزيز العنبري على حساب المدرب الأرجنتيني أروابارينا، ودفعنا البند الجزائي له، والمسؤولون مطالبون بتوضيح ما يحصل مع المنتخب».

وقال سموه «العنبري عندي أحسن، أولاً هو مواطن، والشيء الثاني أنه أعطى كل وقته للنادي».

وتابع سموه «الآن ماذا حقق هذا المدرب (أروابارينا) من نتائج مع المنتخب؟ ومن نلوم؟ وأصحاب القرار يفترض أن ينظروا للنتائج. الناس كلها ضجت ولو طورنا أبناءنا لكان أحسن». وأوضح سموه «بعد فوز الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة منحناه 5 ملايين درهم، وبعدها طالب النادي برفع المكافأة إلى 10، رغم أن من سجل الهدف لاعب أجنبي وظيفته تسجيل الأهداف، ورغم ذلك وافقت شرط أن يفوزوا على الوحدة مجدداً، فعادوا مهزومين في الدوري».

وتابع سموه «أريد من الأندية رعاية أبنائي حتى وإن لم يحققوا نتائج. وسيتوقف الدعم عن الأندية التي لا ترعى أبناءنا».

يُذكر أن نادي الشارقة كان قد فسخ عقده مع مدرب المنتخب الحالي الأرجنتيني أروبارينا، وقام في حينها بدفع الشرط الجزائي وجدد في ذلك الوقت عقد مدربه السابق عبدالعزيز العنبري، في حين قام اتحاد الكرة من جانبه بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني لتولي تدريب المنتخب خلفاً للمدرب السابق الهولندي مارفيك.

وودّع المنتخب الوطني كأس الخليج 25 المقامة حالياً في مدينة البصرة العراقية من الدور الأول، بعدما حصد نقطة واحدة فقط واحتل المركز الأخير في المجموعة الثانية، وخسر في مباراتين أمام البحرين والكويت وتعادل في مباراة واحدة أمام قطر ولم يحقق أي انتصار في البطولة.

• «فضلت استمرار مدرب الشارقة السابق عبدالعزيز العنبري على حساب أروابارينا».