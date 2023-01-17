الامارات | ميدان يبتسم لجواد غودولفين «أوبن مايند»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسمت المشاركة الأولى لجواد غودولفين «أوبن مايند» بإشراف مدربه سعيد بن سرور، بالفوز في الشوط الخامس الرئيس من السباق العاشر لمضمار ميدان العالمي، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل أول من أمس، ورعت أشواطه السبعة «دي في سي سي ميتا تكنولوجي» بجوائز بلغت 615 ألف درهم.

وجاء حفل السباق بالتزامن مع إطلاق نادي دبي لسباق الخيل بالشراكة مع «دي في سي سي ميتا تكنولوجي» لـ«كأس دبي العالمي الافتراضي» أو «دبي فيرس كاب» الأول من نوعه عالمياً في عالم «الميتافيرس».

ونجح الفارس دانيال تودهوب في قيادة الجواد «أوبن مايند»، لقطع خط نهاية مسار الـ1400 متر عشبي التي امتد عليها الشوط الرئيس، والبالغ جوائزه 95 ألف درهم، بزمن بلغ دقيقة و23 ثانية و31 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «ويستيرن سيمفوني» بشعار «إسطبلات الراشد» وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وفي بقية النتائج، افتتح الجواد «آر بي سيكند تونون» بشعار «بايرلي» للسباقات وإشراف المدرب هلال العلوي، الأمسية بالفوز بالشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر رملي، قبل أن ينتزع الجواد «ساري دبي» بشعار سعيد سلطان الرحومي، وإشراف المدرب دووغ واطسون لقب الشوط الثاني الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر عشبي.

وحمل الشوط الثالث الذي خصص لمسافة 1200 متر رملي، عنوان الانتصار الأول في مسيرة الجواد «ماجيك بيتيش» المملوك لمحمد أحمد السبوسي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وعاد اسم المدرب دووغ واطسون للسطوع مجدداً في الأمسية، وذلك بحصد الجياد التي يشرف على تدريبها انتصارين إضافيين، جاءا في الشوطين الرابع والسادس المخصصين لخيول فئة «هانديكاب» ولمسافتي 2000 متر عشبي، و1900 متر رملي، وذلك بتوقيع الجوادين «الناير» بشعار البشير سالم الحربي، و«قريب» المملوك لناصر عسكر.

وأسدل الستار عن الأمسية بفوز الجواد «ليدنغ سبيرينت» المملوك لنقابة «تتش غولد للسباقات» وإشراف المدرب بوبات سيمار بلقب الشوط السابع والختامي الذي جرى لمسافة 1000 متر عشبي.