الامارات | «إنجاز» و«متعب» يبدعان في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت المطيتان «إنجاز» و«متعب» في منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، إذ تنافست 905 مطايا على مدار 28 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية وشهدت الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وفاز بلقب أول أشواط الفترة المسائية والذي خصص للحول المحليات شعار سهيل الرملي محمد العامري الذي قدم «إنجاز» على الصدارة بزمن قدره 12:30:4 دقيقة، وحققت الفائزة بسيف الإمارات في ختامي المرموم 2022 «زريج» المملوكة لفرج علي بن حمودة الظاهري صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:33:2 دقيقة.

ونجح «متعب» المملوك لمحمد حمد كردوس العامري في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن سجل توقيتاً قدره 12:45:0 دقيقة، وتألق «صايب» بشعار المضمر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم السباق بتوقيت بلغ 12:40:7 دقيقة.

في المقابل شهدت الفترة الصباحية إقامة 16 تحدياً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلومترات، خصصت منها 10 أشواط لهجن الإنتاج، إذ أهدت «رغد» شعار سعيد راشد غدير الكتبي صدارة التحدي الرئيس للحول المحليات للإنتاج بزمن قدره 12:37:6 دقيقة، وظفرت «وضحى» المملوكة إلى العثه خزع العثه العامري باللقب في التحدي الرئيس للحول المهجنات للإنتاج وسجلت توقيتاً بلغ 12:46:2 دقيقة.

وكسب «شديد» المملوك إلى عبدالواحد خزع العثه الهركي العامري صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج بعد أن وصل لخط النهاية في زمن بلغ 12:47:2 دقيقة، وكان التحدي الرئيس للزمول المهجنات من نصيب شعار سهيل هيان سالم العامري الذي قدم «مثير» بطلاً للزمول المهجنات للإنتاج بتوقيت قدره 12:44:4 دقيقة، وحازت «ريتال» ملك سعيد منانه غدير اجتبي على التوقيت الأفضل في الأشواط الصباحية من خلال فوزها بصدارة الشوط العاشر للحول المهجنات للإنتاج بزمن بلغ 12:35:3 دقيقة.

على صعيد متصل يشهد ميدان المرموم ختام مشاركات هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، من خلال تحديات الحول والزمول التي ستقام على مدار 27 شوطاً، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 شوطاً في الفترة المسائية، وستكون مسافة السباق هي ثمانية كيلومترات.