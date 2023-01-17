الامارات | طرح تذاكر الجولتين 13 و14 لدوري أدنوك للمحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت رابطة المحترفين، تذاكر الجولتين الـ13 والـ14 لدوري أدنوك للمحترفين، عبر موقعها الإلكتروني، ومنصة «بلاتينيوم ليست»، تواصلاً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة في بيع التذاكر إلكترونياً، لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.

وتقام منافسات الجولة الـ13 يومي الأحد والاثنين المقبلين، وتشهد مواجهات حافلة بالمتعة والإثارة، حيث يلتقي، الأحد، اتحاد كلباء والجزيرة، الوصل وخورفكان، الشارقة والنصر، البطائح والعين.

وتستكمل الجولة الاثنين بمباريات الظفرة ودبا، عجمان وشباب الأهلي وبني ياس والوحدة.

فيما تقام منافسات الجولة الـ14 يومي الجمعة والسبت 27 و28 الجاري، وتشهد مواجهات ساخنة، حيث يلتقي، الجمعة العين وعجمان، خورفكان وبني ياس، النصر والظفرة، الشارقة وشباب الأهلي.

وتستكمل الجولة السبت بمباريات البطائح واتحاد كلباء، دبا والجزيرة، الوحدة والوصل.