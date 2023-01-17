الامارات | 65 ألف متفرج حضروا مباراة العراق وقطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة العراق وقطر التي أقيمت أمس في الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي «خليجي 25» حضوراً جماهيرياً كبيراً فاق 65 ألف متفرج. وخطف المنتخب العراقي بطاقة الوصول إلى المباراة النهائية بفوزه على نظيره القطري 2-1 على استاد البصرة الدولي. وكانت اللجنة المنظمة قد كشفت أن الحضور الجماهيري في البطولة حتى نهاية الدور الأول تجاوز الـ500 ألف مشجع.