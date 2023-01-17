شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم نتلق عرضا من الزمالك لضم عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو نادي بيراميدز، أنهم لم يتلقوا أي عروض من نادي الزمالك بشأن ضم عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر مسئول فى بيراميدز، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "إن الزمالك لم يتقدم بعرض لضم عبد الله السعيد، وإننا كمسئولين نسمع عن تلك العروض منذ بداية شهر ديسمبر، وفي حالة وصول عرض رسمي سنقوم بدراسته".

وكان عبد الله السعيد قد قال فى تصريحات تليفزيونية: "ما زالت مفاوضات انضمامي للزمالك مستمرة، أنتظر تواصل الناديين من أجل الوصول لقرار، رغبتي واضحة، أريد الانضمام للزمالك".

وأضاف: "أريد اللعب في فريق جماهيري كبير، هذا سيفيدني من أجل تجديد نشاطي ودوافعي في اللعب، وأنا لا أحب أن أكون كالموظفين، أتمنى أن تتفهم الإدارة في بيراميدز موقفي ورغبتي".

وبسؤال عبد الله السعيد، هل يغير تأهل بيراميدز للنهائي واقترابه من أول تتويج من موقفك؟ رد قائلا: "لا".