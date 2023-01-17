شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسموحة اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة أمام سموحة فى كأس مصر، بعدما انتهت مباراته أمام المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبى.

بدأت أولى بطولات كأس مصر عام 1921، ويعد النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 37 لقباً، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني بعدما حصد 28 لقباً، ويأتي بعد ذلك كل من، الاتحاد السكندري برصيد 6 ألقاب، والترسانة 6 ألقاب، المقاولون العرب 3 ألقاب، وكل من، الاسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود برصيد بطولتين لكل منهم، فيما توج كل من، المصري والقناة والترام بلقب كأس مصر مرة واحدة لكل فريق.

موعد مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر

يستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

الثلاثاء 17 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – استاد القاهرة

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – استاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.