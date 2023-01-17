سيارات رالي داكار تغادر السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مغادرة سيارات رالي داكار 2023 الذي ختم أمس الأول، منافساته بالمنطقة الشرقية بعد تتويج الفائزين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز العالمي «إثراء».

وشهد حفل الختام تتويج الفائزين بالسباق في الفئات الـ6 (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، الشاحنات، المركبات الصحراوية الخفيفة، إضافة إلى فئة داكار كلاسيك)، وذلك بعد ختام المرحلة الـ14 من السباق، الذي انطلقت منافساتها من الهفوف حتى الدمام، بمسافة إجمالية تبلغ 406 كلم، منها 270 كلم لمرحلة الربط، و136 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وبنهاية النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية، تُوّج المتسابق القطري ناصر العطية، سائق فريق تويوتا غازو بالمركز الأول في فئة السيارات، مسجلاً ساعة و20 دقيقة و49 ثانية، عن الفرنسي سيباستيان لوب، سائق فريق البحرين ريد إكستريم صاحب المركز الثاني، والبرازيلي لوكاس مورايس، سائق فريق أوفر درايف صاحب المركز الثالث، بفارق ساعة و38 دقيقة و31 ثانية، الذي يشارك في رالي داكار السعودية للمرة الأولى.