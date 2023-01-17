الفتح أول المستفيدين من «بركات» كريستيانو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون فريق الفتح أول المستفيدين من تعاقد النصر مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ، إذ من المتوقع أن يكون الإقبال شديدا على تذاكر المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وتلعب المباراة ضمن مباريات الجولة الـ15 في نهاية الأسبوع «الجمعة»، الموافق الثالث من فبراير المقبل، وهو ما يساعد على كثافة الحضور الجماهيري الذي لن يكون متقصرا على الجماهير السعودية، إذ من المتوقع أن تتوافد جماهير خليجية بدأت منذ الآن البحث عن التذاكر التي سيتم طرحها قبل المباراة بـ3 أيام على أقل تقدير.

ومن المؤكد أن إدارة نادي الفتح ستغير أسعار التذاكر بما تراه مناسبا، إذ كانت في السابق لا تتجاوز 30 ريالا، وربما تصل هذه المرة إلى 100ريال، وكون الملعب يسع 27 ألف متفرج، سيتجاوز المردود المالي حاجز الـ4 ملايين مع المليون الذي سيقدم من وزارة الرياضة مقابل الحضور الجماهيري (فوق الـ10 آلاف).

وعلى خطى الفتح ستستفيد فرق أخرى، مثل (الوحدة، ضمك، الاتحاد، العدالة، الفيحاء، الهلال، الطائي، الاتفاق)، كون هذه الفرق ستستضيف النصر في ما تبقى له من مباريات في دوري روشن للمحترفين.

أما فرق التعاون والباطن وأبها والرائد والخليج والشباب، فقدوا فرصة هذا الدخل المادي، بسبب استضافتهم النصر في الدور الأول، وقبل التعاقد مع (الدون).