العالمي يفاوض حارس سان جيرمان

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وقالت الصحيفة الإسبانية: إن إصابة ديفيد أوسبينا حارس النصر أجبرت الإدارة على التفاوض مع نافاس، إذ يمكن الانتهاء منها هذا الأسبوع في الرياض، بمناسبة المباراة الودية التي سيلعبها باريس سان جيرمان ضد مجموعة مختارة من النصر والهلال.وأصيب أوسبينا خلال مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي، إذ أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب 6 أسابيع.
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