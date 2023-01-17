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العالمي يفاوض حارس سان جيرمان

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية دخول إدارة نادي النصر في مفاوضات مع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان، للتعاقد معه الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسبانية: إن إصابة ديفيد أوسبينا حارس النصر أجبرت الإدارة على التفاوض مع نافاس، إذ يمكن الانتهاء منها هذا الأسبوع في الرياض، بمناسبة المباراة الودية التي سيلعبها باريس سان جيرمان ضد مجموعة مختارة من النصر والهلال.

وأصيب أوسبينا خلال مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي، إذ أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب 6 أسابيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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