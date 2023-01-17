شكرا لقرائتكم خبر العالمي يفاوض حارس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية دخول إدارة نادي النصر في مفاوضات مع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان، للتعاقد معه الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسبانية: إن إصابة ديفيد أوسبينا حارس النصر أجبرت الإدارة على التفاوض مع نافاس، إذ يمكن الانتهاء منها هذا الأسبوع في الرياض، بمناسبة المباراة الودية التي سيلعبها باريس سان جيرمان ضد مجموعة مختارة من النصر والهلال.

وأصيب أوسبينا خلال مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي، إذ أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب 6 أسابيع.