النصر يتعثر للمرة الرابعة بالصافرة الأجنبية..والباطن يختنق في القاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خيمت السلبية على أهم وأبرز مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين التي جمعت الشباب بالنصر رغم الإثارة الساخنة التي سبقت اللقاء عقب رفع إدارة الشباب أسعار التذاكر، فيما استغل فريق الهلال الموقف في الصعود لمركز ثاني الترتيب بعد تجاوزه العدالة، بينما عاد الاتحاد من حفر الباطن بفوز ثمين عالج معه تعثره في الجولتين الماضيتين في حين بقي الباطن متذيلا للترتيب بنقطتين.

كلاسيكو جعجعة بلا طحن

لم يرتق كلاسيكو الشباب والنصر في قمة الجولة 13 للمستوى المنتظر والمأمول وخرج بنتيجة سلبية على الرغم من الإثارة التي سبقت المواجهة نتيجة رفع إدارة نادي الشباب لأسعار التذاكر التي بلغت 200 ريال للدرجة العادية، ليحافظ النصر على صدارته بـ30 نقطة بينما تراجع الشباب للمركز الرابع بـ27 نقطة.

عجز مدرب النصر الفرنسي رودي جارسيا عن تحقيق أي انتصار على الفرق المنافسة له على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الدور الأول.

وهذا التعثر الرابع للنصر في الدور الأول بالموسم الجاري، بالصافرة الأجنبية، بعد التعادل سلبيا مع صاحب الوصافة الاتحاد، وصاحب المركز الرابع الهلال 2-2، ثم الخسارة من التعاون خامس الترتيب (0-1) والتعادل مع الشباب سلبيا.

ولم يستطع المدرب الفرنسي رودي جارسيا في تحقيق الانتصار على الفرق الـ3 الكبار (الهلال والاتحاد والشباب)، إذ تعادل معهم، لكنه في الوقت نفسه لم يخسر أمامهم.

الاتحاد يزيد جراح الباطن

عاد فريق الاتحاد لسكة الانتصارات مجددا بفوزه على مضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف، عقب تعثره أمام الهلال بالخسارة وتعادله الإيجابي أمام الشباب في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، في حين تعمقت جراح الباطن بتلقيه الخسارة الحادية عشرة رغم التعديلات التي أضافها بالفترة الشتوية.

أبها يحسم ديربي الجنوب

قلب فريق أبها الطاولة في وجه نده التقليدي ضمك في ديربي الجنوب بهدفين مقابل هدف، في لقاء افتقد للحضور الجماهيري، حيث تمكن صالح العمري من حسم الديربي في أنفاسه الأخير منح التفوق لفريقه ليصل للمركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما بقي ضمك على رصيده السابق بـ18 نقطة.

الفتح يهوي بالاتفاق للمركز العاشر

حسم فريق الفتح مواجهته أمام الاتفاق بهدفين دون رد، زاد معها أوجاع فارس الدهناء الذي يعيش أوضاعا فنية ونتائجية متراجعة، فجر معها براكين الغضب الاتفاقية المطالبة بإقالة مدربه الفرنسي باتريس كالديرون الذي لم يستطع أن يقدم الفريق بالشكل الصحيح.

فرسان مكة يغرقون في أمواج الخليج

واصل فريق الخليج انتفاضته عقب تعديلات الشتوية محققا فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه الوحدة، بعد أن واصل البرتغالي مارتينيز المحترف الجديد بصفوف الفريق حضوره المتألق بتسجيله لهدفين في اللقاء، في حين تلقى فرسان مكة خسارته السادسة.

الفيحاء يواصل الصحوة

واصل برتقالي المجمعة فريق الفيحاء صحوته بتحقيق فوزه الرابع أمام الرائد برباعية عريضة، ليدق معها ناقوس الخطر على الاتحاديين قبل مواجهتهم المرتقبة في الجولة 14، بينما تلقى رائد التحدي خسارته الثامنة في الدوري برصيده السابق 16 نقطة.

الزعيم يصعد للوصافة من مرمى العدالة

صعد فريق الهلال لوصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بـ29 نقطة متقدما بمباراة على أقرب مطارديه الاتحاد والشباب، عقب فوزه على ضيفه العدالة بهدفين دون رد في مواجهة سيطر فيها الأزرق على مجريات المباراة وأهدر العديد من الفرص السهلة، بينما بقي العدالة في مناطق الخطر في المركز قبل الأخير بثماني نقاط.

الدون في إطلالته الأولى أمام الاتفاق

ستشهد مواجهة النصر والاتفاق في الجولة المقبلة الإطلالة الأولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أبرز وأهم صفقات الشتاء، حيث سيكون ظهور رونالدو الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين محل اهتمام وأنظار العالم والجماهير النصراوية التي تنتظر تلك الطلة بفارغ الصبر بعد الصفقة العالمية التي تسيدت المواقع الرياضية الدولية.

25 هدفا حصيلة الجولة 13

سجلت الجولة الثالثة عشرة أعلى معدل تهديفي بـ25 هدفا، حيث حملت مواجهة الرائد والفيحاء أعلى نسبة تسجيل أهداف بقوام ستة أهداف، بينما أشهرت الطواقم التحكيمية ثلاث بطاقات حمراوات بحق لاعب الاتفاق سنوسي هوساوي وفهد الحربي لاعب العدالة والبرازيلي خوان بيدروزا لاعب وسط الباطن.