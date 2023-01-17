برشلونة يهيمن على الكلاسيكو ويطيح بالريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني بفوزه على غريمه ريال مدريد 3-1 في المواجهة التي احتضنها ملعب الملك فهد في العاصمة الرياض، ليحصد مدربه تشافي أول ألقابه الرسمية مع الفريق الكتالوني.

وقدم برشلونة عرضا قويا وكبد ريال مدريد خسارة فادحة، كان يمكن أن تصبح أكبر لولا تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي تصدى لأكثر من كرة خطيرة على مدى شوطي اللقاء.

كما رد جافي، نجم برشلونة، على اتهام قديم طارده خلال الأشهر الماضية، عقب اختياره ضمن قائمة إسبانيا في كأس العالم 2022.

وسخرت صحيفة «ماركا» الإسبانية من اتهام البعض للويس إنريكي، المدير الفني السابق لإسبانيا، بأنه كان يضم جافي دائما إلى صفوف الماتادور؛ لأنه فقط ينتمي إلى برشلونة.

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقييمها لجافي خلال الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-1 في نهائي كأس السوبر «إنه أفضل ما في برشلونة».

وزادت «جافي يقدم الكثير من العمل في الدفاع. وعندما يدخل منطقة الجزاء فإنه يصنع ويسجل.

برشلونة لديه كنز. إنه لاعب لأكثر من عقد».

وحصد جافي جائزة رجل المباراة في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما سجل هدفا وصنع الهدفين الآخرين اللذين سجلهما الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وبيدري جونزاليس.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أصبح جافي أصغر لاعب يسجل في مواجهات الكلاسيكو، عن عمر (18 عاما و163 يوما) منذ عام 2020.

ورفع برشلونة رصيده من الألقاب في كأس السوبر الإسباني إلى 14 لقبا، ليواصل حمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، مقابل 13 لقبا لريال مدريد.

وكان برشلونة بلغ المباراة النهائية بفوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، في حين وصل ريال مدريد بالطريقة نفسها على حساب فالنسيا، بعد التعادل بهدف لمثله.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني، مع 13 فوزا وتعادلين وخسارة، ويبدو «بلوجرانا»، ويبدو في أفضل مراحله خصوصا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد العنيد في عقر داره 1- صفر في المرحلة الماضية.

كما صعد إلى دور 16 في كأس ملك إسبانيا، في حين يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور خروج المغلوب بمسابقة الدوري الأوروبي.