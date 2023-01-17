شكرا لقرائتكم خبر سانتو الاتحاد تحت مجهر ويست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته مساء أمس بعد أن منح اللاعبين راحة لمدة يوم عقب مواجهة فريق الباطن التي انتهت بفوز الاتحاد 2-1.

وتواجد اللاعبان عبدالرحمن العبود وعبدالرزاق حمدالله في عيادة النادي لمتابعة حالات الإصابة الخفيفة التي تعرضا لها في اللقاء الماضي حتى يتقرر حاجتهما لراحة إضافية أو المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائهما.

ويتابع المدافع أحمد شراحيلي برنامج التدريبي الانفرادي بعد شفائه من الإصابة، حيث يأمل المدير الفني للفريق نونو سانتو استعادته قبل مواجهة فريق الفيحاء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

من جهة أخرى أفادت تقارير صحفية إنجليزية (التلغراف) أن فريق ويست هام الإنجليزي يضع اسم المدرب البرتغالي نونو سانتو ضمن البدلاء لمدرب الفريق الحالي ديفيد مويس إلى جانب رافا بينيتز.

وأفادت أيضا أن مسيري النادي يدركون أن أمثال المدربين ماوريسيو بوكيتينو وتوماس توخيل لن يقبلوا بعرض تدريب الفريق.

وأضاف التقرير أن إدارة نادي وست هام، بدأت في البحث عن خيارات بديلة للمدرب ديفيد مويس، في ظل سوء نتائج الفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل وست هام يونايتد المركز الثامن عشر، أحد مراكز الهبوط، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة في 19 مباراة، بفارق الأهداف عن ساوثهامبتون صاحب المركز العشرين والأخير.