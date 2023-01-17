العراق يهزم قطر ويصعد لنهائي الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية من بطولة خليجي 25، بعد تغلبه على شقيقه القطري (2-1)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس بملعب البصرة الدولي، أمام أنظار أكثر من 70 ألف متفرج عراقي.

تقدم العراق أولا عن طريق أبراهيم بايش في الدقيقة الـ19، وتمكن عمرو سراج من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ29، وضاعف أيمن حسين النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ42.

فرض المنتخب العراقي أسلوبه منذ بداية المباراة، بعد إشراك ثلاثي المنتصف: أمجد عطوان، وأمير العماري، ومحمد علي عبود، الذين صنعوا أكثر من محاولة على المرمى القطري.

وأهدر أيمن حسين أولى المحاولات العراقية، بعد رأسية تصدى لها ببراعة مشعل برسم.

وظهر دفاع المنتخب القطري بصورة جيدة، بفضل وجود الليبرو طارق سلمان، ليحكم رقابته على مهاجم العراق أيمن حسين.

ومن حالة ثابتة نفذها أمير العماري، واستقبلها مصطفى ناظم برأسية جميلة أبعدها مشعل برشم، ليتابعها بهدوء أبراهيم بايش ليضع أسود الرافدين بالمقدمة.

وتمكن المنتخب القطري من استغلال الهفوة الدفاعية، بعد أن تابع عمرو سراج الكرة المرتدة، ويضعها في شباك المنتخب العراقي، معلنا تسجيل هدف التعادل.

واستغل أيمن حسين خطأ دفاعات الضيوف، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني، وسط فرحة عارمة من الجماهير العراقية الغفيرة.

ولينتهي الشوط الأول بتقدم عراقي بنتيجة (2-1).

وسنحت للفريق القطري عدة فرص في بداية الشوط الثاني، أخطرها محاولة عمرو سراج التي ردتها العارضة.

وأضاف حكم اللقاء الصيني 8 دقائق لم تكن كافية للضيوف لمعادلة النتيجة، ليتأهل اسود الرافدين إلى المباراة النهائية بعد الانتصار (2-1).