أحمد فتحي : لم أحدد موعد اعتزالي حتى الآن

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، في تصريحات تليفزيونية إن هدفه تحقيق لقب مع الفريق السماوي في هذا الموسم، مشيرًا إلى عدم رغبته عن الفريق في الوقت الحالي.

وأضاف : «تحديد مستقبلي مع كرة القدم صعب، لم أحدد موعد اعتزالي حتى الآن، وهدفي مع بيراميدز تحقيق لقب في هذا الموسم».

وتابع فتحي: «النادي الأهلي دائما في قلبي، ولكن لم تحدث مفاوضات بشأن عودتي إلى الفريق».

وبسؤاله عن سبب خلافه مع مدربه السابق اليوناني تاكيس جونياس، قال: «جونياس ظلمني في الفترة الماضية، والحج كان سببا في أزمتي معه».

وأتم: «لو كل الأظهرة في بيراميدز ماتوا، جونياس عمره ما كان هيشاركني مع الفريق».