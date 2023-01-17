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أحمد فتحي : لم أحدد موعد اعتزالي حتى الآن

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الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، في تصريحات تليفزيونية إن هدفه تحقيق لقب مع الفريق السماوي في هذا الموسم، مشيرًا إلى عدم رغبته عن الفريق في الوقت الحالي.

وأضاف : «تحديد مستقبلي مع كرة القدم صعب، لم أحدد موعد اعتزالي حتى الآن، وهدفي مع بيراميدز تحقيق لقب في هذا الموسم».

وتابع فتحي: «النادي الأهلي دائما في قلبي، ولكن لم تحدث مفاوضات بشأن عودتي إلى الفريق».

وبسؤاله عن سبب خلافه مع مدربه السابق اليوناني تاكيس جونياس، قال: «جونياس ظلمني في الفترة الماضية، والحج كان سببا في أزمتي معه».

وأتم: «لو كل الأظهرة في بيراميدز ماتوا، جونياس عمره ما كان هيشاركني مع الفريق».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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