شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدى ينضم لجهاز فيريرا للزمالك بعد رحيل عبد المقصود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم حسين ياسر المحمدى، المدير الفنى لفريق 2003 بنادى الزمالك، للجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لتعويض رحيل أحمد عبد المقصود.

وينضم حسين ياسر لجهاز فيريرا فى منصب المدرب المساعد، بعدما رحل أحمد عبد المقصود، عقب خسارة الفريق من بيراميدز، وتوديع بطولة كأس مصر.

وتلقى حسين ياسر مكالمة هاتفية منذ قليل، تم إخباره خلالها بانضمامه لجهاز الفريق الأول.

وتأهل فريق بيراميدز لنهائى كأس مصر 2021 / 2022 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لمواجهة الفائز من الأهلى وسموحة غدًا.

ركلات الترجيح

الزمالك.. أحمد زيزو "تصدى لها الشناوى"، محمد أشرف روقا، مصطفى شلبى، إمام عاشور، شيكابالا "تصدى لها الشناوى".

بيراميدز.. رمضان صبحى، فخر الدين بن يوسف، دودو الجباس، أسامة جلال.