شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضم مسعد عوض حارس إيسترن كومباني بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجونة، بقيادة أحمد مصطفى بيبو، عن التعاقد مع الحارس مسعد عوض قادما من نادي إيسترن كومباني، لتدعيم حراسة المرمى في الانتقالات الشتوية الحالية، خلال المباريات المقبلة.

وكان الجونة قد تعاقد مع أحمد السباعي من نادي النصر القاهري، وإسلام جابر قادما من فريق بتروجت لتدعيم صفوفه للعودة مرة أخرى للدورى الممتاز.

وتعادل فريق الجونة مع مصر المقاصة بثلاثة أهداف لمثلها في المباراة التي جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى، ليحتل الفريق المركز الثالث فى ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 28 نقطة خلف بترول أسيوط الوصيف بثلاث نقاط، و4 نقاط عن المتصدر فريق لافيينا.

ويستعد فريق الجونة لمواجهة فريق شبان قنا على ملعبه في الغردقة يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر وآخر مباراة في الدور الأول من منافسات مجموعة الصعيد في القسم الثانى.