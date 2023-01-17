شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف جنيه غرامة تنتظر فيريرا بعد الغياب عن المؤتمر الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، توقيع غرامة مالية؛ بسبب تخلفه عن حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتي فاز فيها الأخير بنتيجة 4 / 3 في ركلات الترجيح.

وسبق أن غاب فيريرا عن حضور المؤتمرات الصحفية لأكثر من مباراة، وهو ما يكلفه توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه عن كل مباراة.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره الزمالك 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة، بعد انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.