شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: أريد الانضمام للزمالك.. ومش عايز أكون "موظف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، على استبداله في مباراة الزمالك بنصف نهائي كأس مصر، مساء الإثنين، وقال السعيد: "بداية لم أكن غاضبا من استبدالي، لكني دخلت غرفة خلع الملابس واستحممت وتابعت المباراة مع علي جبر".

وأضاف السعيد، فى تصريحات تليفزيونية: "كان من المتوقع أن يجري باتشيكو تغييرا من الخط الأمامي؛ لأنه يميل للأسلوب الدفاعي.. مضيفا قدمنا مباراة جيدة، لكن الزمالك يعاني على المستوى الفني بشكل واضح".

وتابع عبد الله السعيد: "ما زالت مفاوضات انضمامي للزمالك مستمرة، أنتظر تواصل الناديين من أجل الوصول لقرار، رغبتي واضحة، أريد الانضمام للزمالك".

وأردف: "أريد اللعب في فريق جماهيري كبير، هذا سيفيدني من أجل تجديد نشاطي ودوافعي في اللعب، وأنا لا أحب أن أكون كالموظفين، أتمنى أن تتفهم الإدارة في بيراميدز موقفي ورغبتي".

وبسؤال عبد الله السعيد، هل يغير تأهل بيراميدز للنهائي واقترابه من أول تتويج من موقفك؟ رد قائلا: "لا."