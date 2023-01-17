شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: أحمد عبد المقصود يرحل عن جهاز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم فايق، فى برنامجه جمهور الثالثة على قناة أون تايم سبورت 2، أن أحمد عبد المقصود، مدرب مساعد فريق الزمالك، رحل عن الجهاز الفنى ليلحق بأسامة نبيه، الذى رحل مؤخرا عن القلعة البيضاء.

وقال إبراهيم فايق، إن الكرة عاندت لاعبى الزمالك فى مباراة بيراميدز؛ بسبب انشغالهم بأمور أخرى بعيدة عن الكرة، لافتا إلى أن الفريق السماوى استحق التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وعلى صعيد متصل، عبر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالانتصار الغالي الذي تحقق على حساب الزمالك والتأهل لنهائي كأس مصر، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا رجالا طوال اللقاء ونجحوا في اللعب رغم النقص العددي فى الدقائق الأولى، والانتصار مهم للغاية.

وقال سعيد، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إنه رغم الطرد المبكر لعلي جبر، إلا أن الفريق ظهر بمستوى رائع، واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم وظهروا بصورة رائعة في مواجهة حامل اللقب الذي لعب كاملا طوال اللقاء، ورغم ذلك كان بيراميدز الأفضل أغلب أوقات المباراة.

وأضاف ضاحكا: "طالما نقدم هذا الأداء ونحن بـ10 لاعبين فيجب أن نلعب ناقصين فى المباريات المقبلة".

وتابع: إن التغييرات هي حق أصيل للمدير الفني البرتغالي باتشيكو، الذي أدار اللقاء بصورة رائعة وكان ممتازا بشدة في اللقاء، ونجح في تدوير اللاعبين وأجرى تبديلات بصورة مميزة ونجح في منح بيراميدز الأفضلية رغم النقص العددي، والتأهل هو بداية لتحقيق انتصارات أخرى والهدف حاليا هو الفوز بلقب الكأس ومواصلة المشوار في الدوري بكل قوة وتعويض النقاط التي ضاعت في المرحلة الماضية.

وعن تغيير عبد الله السعيد مبكرا، قال إن القرار يعتبر صعبا للغاية على اللاعب، خاصة أنه جاء مبكرا للغاية، لافتا إلى أن عبد الله السعيد لاعب مؤثر جدا مع بيراميدز وأداء الفريق يعتمد عليه، ولكن ينقصه الجانب الدفاعى، وبالتالى كان استبداله طبيعيا من أجل تعويض العجز بعد طرد على جبر، معتبرا أن غضب اللاعب طبيعى للغاية ومن حقه هذا الغضب كما أنه مستمر مع الفريق؛ لأن عقده ما زال ساريا.

وأضاف أن باتشيكو مدرب واقعى للغاية، وهو ما يحتاجه فريق بيراميدز حاليا من أجل الفوز وتحقيق نتائج طيبة، مشيرا إلى أنه لا يخشى مواجهة أى فريق فى النهائى سواء كان الأهلى أم سموحة.