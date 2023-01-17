شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة: طرد على جبر مدافع بيراميدز أمام الزمالك قرار صحيح بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن لعبة التي تم طرد علي جبر، مدافع بيراميدز، بسببها لم يكن حينها سيف الجزيري مهاجم الزمالك في حالة تسلل، كما أن الاحتكاك مع أحمد سامي كان طبيعيا، ولا توجد أي ركلة حرة لصالح الفريق السماوي.

وأضاف جريشة، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "كان هناك احتكاك الجزيرى مع أحمد سامي، وهو احتكاك طبيعي، ولم يكن هناك خطأ من سيف الجزيري، واستمرار اللعب كان قرارا صحيحا من محمود البنا".

وتابع: "كانت فرصة محققة، وبالتالي قرار البنا صحيح بطرد علي جبر".

وواصل: "لم تكن هناك ركلة جزاء أيضا لسيف الدين الجزيري".

وكان بيراميدز قد حقق فوزا مثيرا على الزمالك 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى نصف نهائى كأس مصر.