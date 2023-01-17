شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات تنتظر الكرة المصرية فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنتظر الكرة المصرية العديد من التحديات خلال العام الجاري 2023، في ظل سعي اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة لتطوير العديد من الأمور بهدف رفع قيمة الدوري المصري وكذلك مدخلات الأندية.

تحويل الأندية إلى ميزانيات مستقلة

منذ فترة بدأ أكثر من نادي التحرك نحو إنشاء شركات لكرة القدم تكون مستقلة عن النادي بهدف تخصيص ميزانية لكرة القدم للصرف عليها، وأبرز هذه الأندية وادي دجلة وغزل المحلة وغيرها وتحرك ناديا الاهلي والزمالك أيضا مؤخرا في هذا الاتجاه.

البحث عن موارد جديدة

وتسعى رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، لإيجاد وخلق موارد جديدة للأندية لتعظيم مداخلاتها بخلاف الموارد المعروفة مثل البث الفضائي والعلامات التجارية للأندية.

زيادة أعداد الجماهير

وتولى الرابطة اهتماما كبيرا بفكرة عودة الجماهير بالسعة الكاملة للمدرجات لسببين الأول زيادة موارد الأندية من عائد تذاكر حضور المباريات، اما الثاني فهو رفع قيمة الدوري المصري وتسويقه بمبالغ اكبر.

بروتوكولات تعاون مع الروابط العالمية

تسعى رابطة الأندية المصرية لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الروابط الأوربية بهدف التعرف على الأفكار الجديدة للتسويق وخلق موارد مالية جديدة للأندية.