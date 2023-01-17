شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتراجع عن التعاقد مع المدافع اليوناني سعدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو نادى البنك الأهلى عن التعاقد مع المدافع اليوناني سعدون، عقب الاختبار الذى خضع له اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق الفترة الماضية، لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب مسئولو البنك الاهلى في دعم الفريق بثلاث صفقات، وذلك لاكتمال الصفوف في جميع المراكز لاستعادة الانتصارات مرة، وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكانت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار، قد قررت توجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي وجهازه المعاون، على ما قدموه خلال الفترة الماضية، متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة.

وأسندت المهمة إلى أمير عبد العزيز، نجم الزمالك الأسبق، ليتولى المسؤولية الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرر حلمى طولان بالرحيل عن فريق البنك الاهلى عقب خوض 8 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات و الهزيمة 3 مباريات .

ويسعد فريق البنك الاهلى من لملاقاة نظيرة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء القادم، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 6 لقاءات.