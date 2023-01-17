شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: الهدف الحالى هو الفوز بالكأس الغالى ليكون أول بطولات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود فتح الله، مدرب فريق نادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي تحقق على حساب الزمالك والتأهل إلى نهائي كأس مصر، مشيرا إلى أن الهدف الحالي هو الفوز باللقب الغالي ليكون أول بطولات الفريق في مشواره.

وقال فتح الله، في تصريحات له: إن الفوز على الزمالك هو أمر ممتاز كونه فريقا كبيرا وهو بطل الدوري والكأس، ورغم النقص العددي المبكر والطرد إلا أن الفريق قدم أفضل صورة ممكنة في تلك المواجهة، وكان أفضل في كل شيء، وسيطر على مجريات اللعب رغم النقص ونجح في الفوز في النهاية، رغم المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في تلك المواجهة بسبب النقص.

وأوضح أن باتشيكو له وجهة نظر مميزة في اللاعبين ويثق في كل المجموعة والكل قادر على اللعب في أي وقت، وخروج عبد الله السعيد مبكرا لا يعني شيئا لأنه لاعب كبير وقائد متميز والتغيير وجهة نظر فنية ويجب احترامها، وعبد الله السعيد أكبر من أن يتم تقييمه بأي شكل، لأنه قائد الفريق ووجوده مهم تماما.