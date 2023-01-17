شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي، على متابعة مران الفريق الأول لكرة القدم بقيادة شوقي غريب استعدادا لمواجهة أسوان بالدوري.

ويواصل فريق المقاولون بقيادة شوقي غريب تدريباته قبل لقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل بالدوري الممتاز على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وعقد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون، جلسة مع اللاعبين بحضور المشرف على الكرة والجهاز الفني، وأشاد بأداء الفريق خلال المباريات الماضية في الدوري الممتاز، وآخرها مباراة الإسماعيلي، مؤكدا ثقته في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم أداء مميز ووضع الفريق في مكانة مميزة تليق باسم المقاولون.

وطالب رئيس نادي المقاولون العرب، اللاعبين بمواصلة العروض القوية في الدوري هذا الموسم واستمرار النتائج الجيدة تحت قيادة الكابتن شوقي غريب.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الفريق أصبح الآن محط أنظار الجميع، وهو ما يتطلب جهد أكبر الفترة المقبلة لحصد ثمار ما يتم من مجهود تحت قيادة جهاز فني متميز ومدير فني هو الأفضل في مصر بشهادة الجميع شوقي غريب.

وشدد عادل فتحي على ضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والالتزام بتعليمات الجهاز الفني في ظل صعوبة المواجهات المقبلة في الدوري.