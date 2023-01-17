شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: لم أتوقع تسديدة ركلة جزاء "زيزو" وتصديت لها بشكل تلقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، أنه سعيد بفوز فريقه على الزمالك فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، مؤكدا أنها خطوة مهمة نحو الحصول على لقب البطولة.

كان بيراميدز قد حقق فوزا مثيرا على الزمالك 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى نصف نهائى كأس مصر.

وأضاف الشناوى، فى تصريحات خاصة لأون سبورت، إن اللاعبين أثبتوا أنهم رجال ويستطيعون تحقيق بطولة بعد الصمود أكثر من 100 دقيقة أمام لاعبى الزمالك، بعد طرد عمر جبر فى الدقيقة 12 من عمر اللقاء، مؤكدا أن صفحة فوز اليوم سيتم غلقها مباشرة، وسيتم الاستعداد للقاء فاركو فى الدورى مباشرة بعد 48 ساعة.

وعن التصدى لركلة الترجيح أشار الحارس الدولى أن التوفيق صاحبه فى التصدى لركلتى الجزاء، مؤكدا أنه كان لا يعرف كيف سيسدد زيزو ركلة الجزاء، مشددا على أن التصدي لها كان رد فعل تلقائيا.

وقدم أحمد الشناوى التهنئة لزملائه بالفريق، وخص بالذكر عمر جبر وعبد الله السعيد لأنهم غادروا الملعب مبكرا، مختتما حديثه أنه يشارك خلال الوقت الحالى من أجل العودة للتألق من جديد والعودة من جديد لصفوف المنتخب الوطنى.