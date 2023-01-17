شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد منسى.. وتأهيل بامبو و علاء قبل مواجهة الاتحاد السكندرى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد ناصر منسى، مهاجم فريق البنك الأهلى، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى، عقب الشفاء من التعافي التي لحقت به، وظهر بشكل متميز، خاصة في الجزء الخاص بالتدريبات التخصصية على المرمى.

وكان يعانى ناصر منسى من الإصابة في العضلة الخلفية والتي على أثرها غاب عن فريق البنك الأهلى في المباريات الماضية، بينما واصل الثنائى كريم بامبو وحمدي علاء لاعبى فريق البنك الاهلى عمليات التأهيل ما بعد الإصابة استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية

وواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد البنك الأهلي بالعجوزة تحت قيادة أمير عبد العزيز المدير الفنى، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل ويستضيفها استاد القاهرة في الخامسة مساء.

وشهد المران أيضا تركيز أمير عبد العزيز، المدير الفني، على الجانب الخططي والتكتيكي وظهر جميع اللاعبين بشكل متميز، بينما خاض حراس مرمي فريق البنك الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف أسامة عبد الكريم مدرب الحراس.

ويسعى أمير عبد العزيز، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، الذى تم تكليفه بالمهمة عقب توجية الشكر لحلمى طولان من تجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة، والفوز على الاتحاد السكندرى لاستعادة الانتصارات، وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعد فريق البنك الاهلى من لملاقة نظيرة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الأربعاء القادم والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 6 لقاءات.



تدريب البنك الاهلى (8)



تدريب البنك الاهلى (6)



تدريب البنك الاهلى (7)



أمير عبد العزيز المدير الفنى للبنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى (10)



تدريب البنك الاهلى (11)



تدريب البنك الاهلى (1)



تدريب البنك الاهلى (2)

أسامة عبد الكريم وحراس البنك الاهلى أسامة عبد الكريم وحراس البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى (4)