شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 16 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً إلى النادى الأهلى، يفيده بأحقية مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأحمر فى المباراة المقبلة أمام سموحة، فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

يأتي خطاب الجبلاية، وفقا لمراسلة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بانتهاء إيقاف اللاعب يوم 11 يناير من الشهر الجارى ومنحة مهله لـ 2 فبراير المقبل لتسديد الغرامة المالية الموقعة عليه لصالح نادى الزمالك، والتى تقترب من 2 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى غرامة التأخير الـ5% .