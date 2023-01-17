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الشناوى: شاركت أمام الزمالك رغم الإصابة وبيراميدز استحق التأهل لنهائى الكأس

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القاهرة - سامية سيد -  

 

قال أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إنه سعيد بالانتصار على الزمالك والفوز والتأهل إلى النهائي، موجها التحية لجميع اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة، ومشيرا إلى أن الفريق استحق الانتصار والتأهل الغالي، حيث لعب في ظروف صعبة ونقص عددي مبكر حتى الانتصار الغالي والتأهل.

 

وأضاف الشناوي، إنه لعب مباراة الزمالك رغم شعوره بآلام في الإحماء وحصل على المسكنات اللازمة، وقدم مواجهة قوية ونجح في اللعب طوال اللقاء بكل قوة وتصدى لركلتي ترجيح منحتا الفريق الفوز والتأهل للنهائي.

 

وأكد أن الانتصار مهم للغاية كونه منح بيراميدز بطاقة التأهل للنهائي، ويجب حاليا إغلاق ملف التأهل لنهائي الكأس، ولا بد من التركيز في الدوري، في ظل وجود مواجهات صعبة مستقبلا، ومن الضروري التركيز والعودة للمستوى المعهود والمنافسة على الدوري، ثم بعد ذلك يكون التركيز على بطولة الكأس والنهائي.

تأهل فريق بيراميدز، لنهائى كأس مصر 2021 / 2022 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لمواجهة الفائز من الأهلى وسموحة غدًا.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى، فى الوسط: عمرو السيسى - عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد زيزو - يوسف أسامة، فى الهجوم سيف الدين الجزيرى.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلا من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي، خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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