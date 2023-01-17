شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام الاتحاد فى دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الزمالك بنتيجة 71/95 فى الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن.

وبذلك واصل الاتحاد السكندري تصدره لدورى السلة بالفوز بكل المباريات محققا العلامة الكاملة ويرفع رصيده للنقطة 12.

فى المقابل وصل الزمالك للنقطة 10 بالفوز فى 4 مباريات والخسارة فى مباراتين.

قرر اتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس السلة رجال فى 17 أبريل المقبل، والتى تجمع الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائى.

ونجح الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة فى الوصول إلى قبل نهائى البطولة، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، والاتحاد مع الزمالك.