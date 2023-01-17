شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلى يهزم الجزيرة 67/83 في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الجزيرة 67/83 ، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة نادي اتحاد الشرطة وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 67/83 .

وبهذه النتيجة واصل الفريق الاحمر عروضه القوية في البطولة، بعد أن تغلب على نادي الزمالك في الجولة الماضية.