شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي و سموحة .. كولر في حيرة بسبب بديل ياسر إبراهيم بمباراة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في حيرة بشأن الثنائي الذي سيعتمد عليه في قلب دفاع الفريق الأحمر في مباراته ضد سموحة غدا الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر في نسخته القديمة، وتعويض غياب ياسر إبراهيم للإصابة.

ومن المقرر أن يعتمد كولر على محمود متولي للمشاركة أساسيا، ويفاضل بين أكثر من لاعب آخر لمجاورته في قلب الدفاع، وهم: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمد مغربي.

ورغم ارتفاع أسهم محمد عبد المنعم في العودة للمشاركة، ولكن يتخوف الجهاز الفني من استعجال الدفع به خشية من تجدد إصابته، وافتقاده في مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل.

كما يفكر كولر في منح الفرصة لرامي ربيعة، خاصة أنه شارك بدلا من ياسر إبراهيم في مباراة الأهلي الأخيرة ضد المصري، كما يدرس الاعتماد على أيمن أشرف بعد غياب طويل عن المشاركة، ولكنه يتخوف من عدم جاهزية اللاعب الفنية.

ومن ضمن الخيارات المطروحة أمام كولر هي الاعتماد على أحد الثنائي محمد هاني ومحمد مغربي في هذا المركز، وهو ما سيتم حسمه خلال المحاضرة الأخيرة قبل المباراة غدا الثلاثاء.