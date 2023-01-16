شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 16-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 16/1/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها: بيراميدز يتأهل لنهائى الكأس بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، وتعديل موعد قمة الدورى بين الأهلى والزمالك "90 دقيقة"، وجهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وبيراميدز فى الكأس الليلة.

بيراميدز يتأهل لنهائى الكأس بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح