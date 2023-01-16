شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتعاقد مع عبد الرحمن بوجى لتدعيم صفوفه بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي السكة الحديد مع عبد الرحمن بوجي مهاجم كهربا الاسماعيلية، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في بطولة الدوري، في ظل المنافسة على الحصول على بطاقة التأهل لدوري الممتاز.

وحصل السكة الحديد على تعاقد بوجي لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر، وأنهى حماد الدالي المدير الإداري للفريق كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع اللاعب.

وجاء التعاقد مع بوجي بناء على طلب من أمير عزمي مجاهد، المدير الفني للفريق، لذلك قامت اللجنة الفنية، بقيادة الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي للنادي، والعميد حسام السيسي المشرف العام على قطاع الكرة، على التعاقد مع اللاعب.

وقال وليد أنور، مدير الكرة، إننا نسعى لتدعيم الفريق، باللاعبين الجيدين في الفترة الحالية، من أجل تحقيق الحلم الغالي والتأهل للدوري المصري الممتاز.

ويستعد السكة الحديد لمواجهة زد، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الخامسة عشرة.

ويتصدر السكة الحديد جدول ترتيب المجموعة برصيد 31 نقطة وبفارق الأهداف عن زد والقناة أصحاب المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد.